العبادي ضمن حكمات كاس آسيا للناشئات 2019

عمان – الغد – اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكمة الدولية الاردنية صابرين العبادي، للمشاركة بادارة مباريات بطولة آسيا للناشئات تحت 16 عاماً 2019، والتي تقام في تايلند خلال الفترة من 15-28 أيلول (سبتمبر) المقبل .

والحكمة المساعد العبادي، هي العربية الوحيدة التي تشارك بادارة هذا الحدث القاري، وهي من حكمات النخبة، وسبق لها ان شاركت بادارة مباريات الالعاب الآسيوية.

ويشارك في النهائيات 8 منتخبات، تم تقسيمهم على مجموعتين، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، حيث جاءت تايلاند صاحبة الضيافة في المجموعة الأولى إلى جانب اليابان وأستراليا وبنغلادش، في المقابل تجمع المجموعة الثانية منتخب كوريا الشمالية حامل اللقب في مواجهة كوريا الجنوبية والصين وفيتنام، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، علماً بأن الفريقين المتأهلين للنهائي سيمثلان قارة آسيا في كأس العالم تحت 17 عاماً 2020 في الهند.

يذكر ان منتخبنا للناشئات شارك بتصفيات البطولة التي اقيمت في سيرلانكا العام الماضي وحل بالمركز الثاني خلف الصين.