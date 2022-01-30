العبداللات رئيسا تنفيذيا لمؤسسة الوحدة للتجارة “هيونداي”

أعـلـنـت مؤسسة الوحدة للتجارة الـوكـيل والمـوزع المعتمد الوحيد لسيارات (هيونداي) في الأردن، تعيين زيد محمد العبداللات رئيسا تنفيذيا CEO لها، اعتبارا من 1/2/2022.

ويشكل هذا التعيين انطلاقا لنقلة نوعية مهمة للشركة نحو التطوير والتجديد والارتقاء بمفهوم جودة الأداء ورضا العملاء وخلق فرص للنمو في السوق المحلي.

و العبداللات قيادي متمكن في الادارة وتطوير مهارات الموارد البشرية والعلاقات مع العملاء بالاضافة الى الجوانب المالية والمحاسبية والاستثمارية، متمتعا بخبرة واسعة وناجحة لاكثر من عقدين في مجال الصناعة وتجارة السيارات في الأردن والكويت والمملكة العربية السعودية.

وتعتبر مؤسسة الوحدة للتجارة من الشركات الرائدة في مجال قطاع وكلاء السيارات، حيث تأسست في العام 1992، أي ما يقارب الثلاثين عاما من تمثيل علامة هيونداي للسيارات، بحيث تطورت تدريجيا لتصبح إحدى أكبر شركات السيارات في السوق الأردني و المنطقة.

وتتمنى مؤسسة الوحدة للتجارة للعـبداللات النجاح والتوفيق.