العبداللات يحيي حفل افتتاح أمسيات مهرجان صيف عمان

أحيا الفنان الأردني عمر العبداللات مساء أمس، على مسرح المدرج الروماني، أولى أمسيات مهرجان صيف عمان، في احتفالية فنية سادها شغف الجمهور للاستماع للأغنية الأردنية الوطنية والطرب العربي الأصيل، بحضور أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة وأعضاء مجلس أمانة عمان .

وغنى العبداللات باقة من الأغاني التي تنوعت بين الوطنية والفلكلورية التي أشعلت أجواء مدرجات المسرح الرئيسي والساحات الخارجية، كما غنى لفلسطين وغزة.

وفي لفتة إنسانية دعا الفنان العبداللات أطفال جمعية الهدب لرعاية (متلازمة داون) إلى خشبة المسرح وشاركهم في إحدى الرقصات الشعبية، كما غنى “نزلن على البستان”، ولفيروز اغنية”حبيتك”.

وحضر افتتاحية مهرجان صيف عمان الذي استهل بمعزوفات موسيقية قدمتها فرقة القوات المسلحة الأردنية، نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي ومدير مدينة عمان المهندس احمد ملكاوي، وجمهور كبير .

وتضمن برنامج الحفل على تقديم فقرة فنية لفرقة أوسكار الاستعراضية التي مثلت الأردن في أكثر من مهرجان، إضافة إلى عرض مسرحي بعنوان ” مهر الغالية “، استعرض تاريخ الأردن بأسلوب درامي من بدايات تأسيس المملكة وصولاً لمسيرة الملك عبدالله الثاني.

وحددت أمانة عمان مساحة مخصصة للأطفال ضمن برنامج فعاليات المهرجان تبدأ الساعة السادسة مساء على امتداد أيام المهرجان حتى 20 آب من الشهر الجاري وتشمل محطات الرسم على الوجوه، نفخ البالونات، محطات سينما الأطفال، الألعاب الهوائية، منصات الألعاب .

وتقام أمسيات المهرجان العمانية بتنظيم مجاني من أمانة عمان الكبرى والتي يسودها الطابع الكرنفالي الثقافي والفني والترفيهي على مسرح المدرج الروماني في اليوم الأول والثاني، وتستكمل الفعاليات لباقي أيام المهرجان في حدائق الحسين .