العبداللات يدعو الحكومة لاستلهام الرؤى الملكية لانجاح اللامركزية

عمان-الغد– ثمن رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس احمد العبداللات موقف جلالة الملك عبدالله الثاني من اللامركزية، مشيدا بالرؤية الملكية المتقدمة لتنفيذ المشاريع الاصلاحية الهادفة الى اشراك المواطنين في صناعة القرار.

وقال العبداللات في تصريح صحفي بان جلالة الملك وضع النقاط على حروفها خلال كلمة جلالته اليوم في مدينة العقبة وبشكل لا يقبل التأويل، واوضح بما لا يدع مجالا للشك ان لا علاقة مطلقا بين مشروع اللامركزية واية تفسيرات مغرضة اخرى.

واثنى العبداللات على الدعم الملكي الموصول لانجاح اللامركزية، كمشروع ملكي استراتيجي يرتقى بالمجتمعات المحلية، تنمويا وخدميا، وسياسيا عبر المشاركة في صنع القرار.

ودعا العبداللات الحكومة لاستلهام الرؤى الملكية الثاقبة بضرورة انجاح اللامركزية وتدعيمها، والارتقاء للطموح الملكي الهادف الى تطوير المسيرة الديمقراطية، وصولا لتحقيق طموح جلالة الملك بمستقبل اردني واعد مع اقتراب ثمن رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس احمد العبداللات موقف جلالة الملك عبدالله الثاني من اللامركزية، مشيدا بالرؤية الملكية المتقدمة لتنفيذ المشاريع الاصلاحية الهادفة الى اشراك المواطنين في صناعة القرار.

وقال العبداللات في تصريح صحفي بان جلالة الملك وضع النقاط على حروفها خلال كلمة جلالته اليوم في مدينة العقبة وبشكل لا يقبل التأويل، واوضح بما لا يدع مجالا للشك ان لا علاقة مطلقا بين مشروع اللامركزية واية تفسيرات مغرضة اخرى.

واثنى العبداللات على الدعم الملكي الموصول لانجاح اللامركزية، كمشروع ملكي استراتيجي يرتقى بالمجتمعات المحلية، تنمويا وخدميا، وسياسيا عبر المشاركة في صنع القرار.

ودعا العبداللات الحكومة لاستلهام الرؤى الملكية الثاقبة بضرورة انجاح اللامركزية وتدعيمها، والارتقاء للطموح الملكي الهادف الى تطوير المسيرة الديمقراطية، وصولا لتحقيق طموح جلالة الملك بمستقبل اردني واعد مع اقتراب المئوية الاولى لمملكتنا الحبيبة.