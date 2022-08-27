العبداللات يظفر بالميدالية البرونزية في بطولة بريطانيا لناشئي الجولف

عمان – الغد – سجل لاعب المنتخب الوطني للناشئين سالم العبداللات، إنجازا جديدا لرياضة الجولف الأردنية، بعد حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة (British Kids championship ) للجولف، والتي اختتمت مؤخرا في المملكة المتحدة وسط مشاركة عالمية واسعة.

وقدم العبداللات عرضا لافتا بعدما أنهى اليوم الأخير بضربتين تحت المعدل، محققا نتيجة نهائية بلغت (153) ضربة، متخلفا بفارق ضربة واحدة فقط عن الهولندي كاسبر سودانت، الذي حل بالمركز الثاني، فيما حقق المركز الأول واللقب اللاعب الإنجليزي فريدي بك.

وتعتبر نتيجة العبداللات الأبرز له في تاريخ مشاركاته الدولية، والتي تشكل قفزة نوعية في مسيرته الرياضية التي تتخللها العديد من الألقاب رغم صغر سنه، حيث يأتي تأهل العبداللات لهذه البطولة بعد مشاركتين ناجحتين في بطولتي الإمارات واسكتلندا.

ويأتي إنجاز العبداللات ليؤكد تطور رياضة الجولف الأردنية ونجاح التجربة في قطاع الناشئين، والتي أصبحت تحظى بشهرة كبيرة، حيث بات العبداللات ثاني لاعب أردني بعد النجم الذهبي شيرجو الكردي يحقق ميدالية ملونة في القارة الأوروبية.

وقدم رئيس اتحاد الجولف، الدكتور نضال المجالي، التهنئة للاعب اليافع ووالده بعد تحقيق الإنجاز، مؤكدا: “فخورون بهذا الإنجاز الذي يعطينا دفعة معنوية كبيرة للمضي قدما في برنامج جولف الناشئين، ما حققه البطل سالم يمثل إنجازا شخصيا له ولجميع لاعبي الجولف في الأردن، أسرة الاتحاد وبأقل الإمكانيات تقدم أبطالا يحققون إنجازات كبيرة لرياضة الجولف الأردنية، والتي ينتظرها مستقبلا يملؤه التفاؤل”.

من جانبه، قال المدير الفني للمنتخب الوطني للجولف، العراقي عامر راضي: “سالم لاعب من طينة الكبار، رغم صغر سنه إلا أنه نجم ينتظره مستقبلا كبيرا، تحقيق نتيجة في مثل هذا النوع من البطولات ليس أمرا سهلا نهائيا، النضوج بدأ يظهر على أداء العبداللات مع تصاعد أدائه”.

إلى ذلك، اتفقت شركة واحة أيلة للتطوير وشركة بيردي المتخصصة في توفير أجهزة محاكاة للعبة الغولف، على التعاون المشترك فيما بينهما لنشر وتطوير لعبة الجولف على المستوى المحلي وزيادة الإقبال على هذه اللعبة من قبل مختلف الفئات العمرية، جاء ذلك خلال اتفاقية تعاون وقعها عن شركة واحة أيلة للتطوير، مديرها التنفيذي المهندس سهل دودين، وعن شركة “بيردي” الشريك الإداري عاكف الزعبي .