العبداللات يُشارك في دولية السعودية للجولف

عمان – الغد – تلقى الحكم الاردني هاني العبداللات دعوه للمشاركة ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة السعودية الدولية PGA، والتي تعتبر احدى اقوى بطولات الجولة الاوروبية والاميركية للمحترفين وذلك كونها بطوله ينظمها الاتحاد الاوروبي للجولف european tour، حيث تلقى العبداللات الدعوه لما يتمتع به من خبرات ومشاركات على المستوى العربي والقاري والدولي إضافة الى توصيات من الاتحاد الدولي للجولف R&A كونه الحكم العربي الوحيد من الشرق الاوسط والخليج العربي الحاصل على الشارة الدولية والخبرة الكافية في تحكيم بطولات الجولف

وتأتي اهمية البطولة كونها تضم كوكبه من ابراز نجوم العالم يتقدمهم المصنف رقم واحد على العالم للمحترفين بروكس كابكيا والفائز باربع بطولات رئيسيه بالاضافة الى اللاعب الاميركي داستن جونسون المصنف خامسا على العالم إضافة الى اسطورة الجولف ( فيل مياكلسون ) والاسباني سيرجو جارسيا والجنوب افريقي ارني اليس والامريكي باتريك ريد والسويدي هنريك ستانسون والايرلندي شين لوري والانكليزي غرايم ماكدويل وهم جميعا من ابرز لاعبي الجولف في العالم، حيث سبق لهم جميعا الفوز باحدى او اكثر من بطولة الجولف الرئيسية وهي بطولات امريكا المفتوحة وUS PGA والماسترز الامريكية اضافة الى بطولة بريطانيا المفتوحه، علما بأن جوائز البطولة المالية تصل الى 3.5 مليون دولار لتضع البطولة على سلم اولويات لاعبي الجولف من كافة انحاء العالم بعد ان فاز الامريكي داستن جونسون بالنسخة الاولى للبطولة في العالم السابق 2019.

وتنطلق فعليات البطولة نهاية الشهر الجاري وتمتد على منافستها على اربع ايام بمشاركة 120 لاعب يتخللها العديد من النشاطات والفعاليات ويختتم مهرجان الجولف بإقامة مؤتمر السعودية للجولف والذي يشارك فيه عدد كبير من اهم قيادات الجولف العالمية بهدف تطوير ونشر الجولف اضافة الى تقديم استراتيجة الجولف في السعودية والتي سيشارك في فعاليتها هاني العبداللات بصفته رئيس الاتحاد الاردني للجولف.

وعبر العبداللات عن سعادته بهذه الدعوة والتي تضاف الى سلسلة الإنجازات للجولف الأردنية، مؤكدا انه يسعى الى تمثيل مشرف للاردن خاصة وان البطولة تعتبر من اهم البطولات التي تقام على مستوى العالم.