خالد العميري

عمان – أكد الناطق الإعلامي للإتحاد الأردني للتايكواندو، فيصل العبدللات، أن اتحاد اللعبة لم يتبلغ حتى اللحظة بأي قرار من نظيره “الدولي”، حول الموافقة أو رفض طلب تأجيل استضافة تصفيات رياضة التايكواندو المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ودورة الألعاب البارالمبية (بارالمبيك طوكيو 2020) عن قارة آسيا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 أبريل (نيسان) المقبل.

وقال العبدللات في رده على استفسارات “الغد”: “أرسلنا طلب التأجيل ولم يصلنا الرد حتى اللحظة، لكن على الأرجح، سيكون الرد ايجابيا بالموافقة على طلب التأجيل أسوة ببقية الأحداث الرياضية”.

وأضاف: “طلبنا تأجيل استضافة التصفيات حتى منتصف شهر حزيران (يونيو) المقبل، للاحتفاظ بحقنا في الإستضافة، وسيصلنا الرد خلال الساعات القليلة المقبلة”.

وأتم: “في أسوأ الإحتمالات، وفي حال كان الرد برفض طلب التأجيل، فإننا سنعتذر عن استضافة التصفيات”.

وكان الاتحاد الدولي للتايكواندو، قد قرر إلغاء إقامة التصفيات في مدينة ووشي الصينية بسبب تفشي “فيروس كورونا”، ليفتح الاتحاد الآسيوي باب الترشح للدول الراغبة في الاستضافة، حيث تقدمت الأردن وإيران بملفي طلب إستضافة، قبل أن يجري الاتحاد الآسيوي عملية تصويت إلكترونية لاختيار الدولة المستضيفة من قبل أعضاء المكتب التنفيذي، ليتم اختيار الأردن لإستضافة هذا الحدث.

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