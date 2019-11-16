“العبدلي الطبي” يقدم أعلى معايير العناية الصحية

عمان – بدأ مركز العبدلي الطبي، المستشفى الحديث المتعدد التخصصات في عمان الأردن، بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية للمرضى الأردنيين وغير الأردنيين بالإضافة إلى رعاية صحية حديثة بأسعار معقولة.

حيث وقّع مركز العبدلي الطبي اتفاقيات مع كبرى شركات التأمين الأردنية والعالمية كمجموعة الخليج للتأمين، الشركة الأولى للتأمين، سوليدرتي الشركة الأولى للتأمين، شركة نيوتن للتأمين، غلوب مد (الوطنية للتأمين، ايتنا الدولية، شركة زين، الشرق الأوسط للتأمين)، ميدنت، نات هيلث (أورانج، متلايف اليكو)، الليانس للتأمين، نكست كير وكذلك يسعى المركز للتعاقد مع شركات تأمين أخرى في المستقبل القريب، بالإضافة الى أن شركات التأمين العالمية تقبل آلية الدفع النقدي. وحرصاً على التزام المستشفى بتقديم الرعاية الصحية لجميع المرضى، يعمل المركز على الحفاظ على أسعار مدروسة تتماشى مع المستشفيات الخاصة الأخرى في الأردن.

يقدم مركز العبدلي الطبي أعلى معايير الرعاية الطبية بأسعار مناسبة، اذ يهتم المركز بالكفاءة والجودة ويعتمد أحدث التقنيات بالإضافة إلى خبرة أطباء المركز.

وعلى سبيل المثال، الأطباء الأخصائيين في قسم الطوارئ موجودين على مدار الساعة وطول أيام ألاسبوع لخدمة المريض، ما يسمح للمريض بالتواصل الفوري مع الخبراء لتحديد التشخيص المناسب وتجنب أي اختبارات غير ضرورية.