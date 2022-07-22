العبدلي قلب عمان النابض بالحياة.. وبيئة جاذبة للاستثمار

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة العبدلي للاستثمار والتطوير، عامر الفايز، إن العبدلي هو قلب عمان النابض بالحياة حيث يبلغ عدد العاملين في العبدلي ما يفوق عشرة آلاف موظف، وهناك العديد من الاستثمارات العربية ضمن مجموعة العبدلي، ومجموعة من المؤسسات والشركات العالمية مثل أمازون وبيجو وهواوي وسابك وأورانج والعديد من الاستثمارات في القطاع الصحي كمستشفى العبدلي.

وأضاف في مقابلة عبر شاشة التلفزيون الأردني مع الزميلين حازم رحاحلة ورندا كرادشة، أن الشركات العالمية الموجودة في العبدلي توظف الشباب الأردني، وتترجم رؤية مجموعة العبدلي، حيث يتم اليوم حصد النتائج الإيجابية.

وتابع: أن مجموعة العبدلي تمثل الشراكة الحقيقة ما بين القطاع العام والخاص، حيث تبلغ حصة القطاع العام 50%.

وأكد أن المجموعة تحظى بدعم ممتاز من الحكومة وتم اتخاذ قرارات إيجابية في الفترة الأخيرة انعكست بشكل إيجابي على الاستثمار في العبدلي، مؤكداً أن المجموعة تطمح لزيادة الاستثمار في العبدلي، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وصرح بأن مهرجان عمان السينمائي يقام للسنة الثالثة في العبدلي، مشيداً بجهود الأميرة ريم علي، رئيسة مهرجان عمان السينمائي الدولي على الشراكة الاستراتيجية.

ولفت إلى أن جلالة الملك يوجه بشكل متواصل لدعم الاستثمار في مختلف المجلات، مشيراً إلى أن أحد المجالات التي يركز عليها العبدلي هي صناعة الأفلام حيث يولي جلالته اهتماماً بوضع الأردن على خارطة إنتاج الأفلام بما يساهم في الاقتصاد الوطني والترويج للأردن.