العبدلي للاستثمار و التطوير تحتفل بذكرى عيد الاستقلال عبر تقنية البث المباشر

عمان – احتفلت شركة العبدلي للاستثمار و التطوير بالشراكة مع شركة زين بعيد الاستقلال الرابع و السبعون تجسيدا لروح الوحدة الوطنية وذلك عبر تقنية البث المباشر.

وفي بيان مشترك صدر اليوم انه وبالرغم من الحظر المفروض للحد من انتشار وباء كورونا فقد شهد الاحتفال تفاعل كبير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالعيد الوطني وأشتمل البث على عرض ضخم للالعاب النارية .

واستطاع المواطنين المقيمين بالقرب من منطقة العبدلي مشاهدتها عبر نوافذ واسطح منازلهم ، كما و تخلل الاحتفال مجموعة من الاغاني الوطنية و الاحتفالية التي بثت عبر تقنية البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعية الخاصة بالشركة على مدار ساعة.

واضاف البيان انه وبرغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والاردن بشكل خاص بسبب انتشار جائحة كورونا الا الشركة عملت على ابتكار اجواء احتفالية تتناسب واليات التباعد المجتمعي وعدم الاختلاط كون ان هذه المناسبة عزيزة على قلب كل اردني وهي ذكرى الاستقلال والتي تعبر عن التماسك والتلاحم بين الشعب والوطن والقيادة في كل الاوقات والظروف.