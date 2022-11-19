العبدلي يشارك تجربته ضمن أعمال منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط

شارك العبدلي، الوسط التجاري الجديد للعاصمة عمّان وأكبر مشروع تطويري في الأردن، في أعمال وفعاليات النسخة التاسعة من منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA ICT Forum 2022)، التي نظمتها جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات – “إنتاج”، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والتي عقدت تحت رعاية ملكيّة سامية مع شعار “قرية الشركات الناشئة”.

وفي إطار هذه المشاركة، سلط العبدلي الضوء عبر الجناح الخاص به في المنتدى على تجربته ودوره البارز في استقطاب ودعم ريادة الأعمال، وسعيه الدائم لتسريع النمو من خلال البيئة المعاصرة التي يوفرها والمتسمة بتوظيف التكنولوجيا والبنية التحتية المتطورة، لتقديم العديد من المزايا المحفزة للأعمال بما فيها الأعمال الريادية، والتي من شأنها تعزيز تمكين المرأة وقدرات الشباب وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة العبدلي، المهندس عامر أحمد الطراونة: “جاءت مشاركتنا في هذا المنتدى لتبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة داعمة للنمو ومواكبة للتطور الذي نسعى لتعزيزه من خلال مجموعة العبدلي التي تقدم مختلف أدوات الابتكار والتكنولوجيا التي باتت مرتبطة في مختلف القطاعات والجوانب الحياتية، والتي تعزز القدرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات والأعمال والشركات بما يدعم مسار التطوير والإنجاز”

وكان العبدلي قد طور مع رؤية تمثلت برفع سوية القطاع العقاري عبر التصميم الإنمائي المتكامل الذي وفر أساساً صلباً للأعمال على اختلاف قطاعاتها وأحجامها، ومركزاً يقدم كل مزايا الحياة العصرية في بيئة متطورة ونابضة بالحياة. وبفضل مزاياه التنافسية والجاذبة للأعمال، والتي تمكن العبدلي من خلالها تلبية متطلبات القطاع المؤسسي والأعمال التي اختارته مقراً لها، يضم العبدلي حالياً ما يزيد على 450 منشأة محلية وإقليمية وعالمية من أكثر من 27 قطاعاً، كشركة أمازون وهواوي وأورانج وغيرها من الشركات الكبرى في العالم والتي اختارت العبدلي مقرا لإداراتها الرئيسية.