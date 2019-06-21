العبوس: إنهاء قضية عقود الأطباء المقيمين بالعودة لعقد 2016

عمان- الغد- قال نقيب الأطباء د.علي العبوس، إنّه تم التوصل إلى حل لمشكلة عقود الأطباء المقيمين في وزارة الصحة.

وأضاف في تصريح صحفي الجمعة، أنّه “تم خلال اجتماع اللجنة الصحية لمجلس النواب برئاسة د.عيسى خشاشنة والذي حضره وزير الصحة د سعد جابر وعدد من أعضاء مجلس النقابة الاتفاق على العودة لعقود عام ٢٠١٦ مع جعل الكفالة 5 آلاف دينار عن كل سنة إلتزام”.

كما تم الاتفاق على إلغاء حجز مزاولة المهنة وإلغاء تحديد سقف الـ ٣٥ عاماً للتقدم لبرنامج المجلس الطبي الأردني وإعطاء الطبيب الحق بالإجازة بعد مرور ٣ سنوات.

واوضح العبوس أنّه “تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة الصحة والبيئة النيابية مع رئيس الوزراء د.عمر الرزاز ووزير الصحة لمناقشة في موضوع البطالة في صفوف الأطباء بما فيه مشكلة الاطباء خريجي اعوام 2012-2013”.