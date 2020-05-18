العبوس: استقالة “مجلس الأطباء” غير مبررة.. والمكافآت بقيمة العلاوة

محمد الكيالي

عمان – قال نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، إن أعضاء مجلس النقابة لم يتقدموا، حتى اللحظة، باستقالتهم بشكل رسمي، وفق الإجراءات المعمول بها، في هذا الخصوص.

وأضاف لـ”الغد” أن “الاستقالة غير مبررة، خاصة وأن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، أبلغ النقيب صباح اليوم، بأن قرارا صدر من مجلس الوزراء يقضي بمنح الأطباء في القطاع العام علاواتهم الفنية كاملة، تحت مسمى مكافآت”، تتراوح قيمتها بين 80 و300 دينار وفق الدرجات، أي ما يعادل قيمة العلاوة المستحقة لكل طبيب.

وأشار العبوس إلى أن المكافآت تأتي بهذا المسمى نظرا لأن أمر الدفاع قضى بوقف جميع العلاوات الفنية التي حصلت عليها النقابات الصحية والنقابات الأخرى مطلع العام الحالي.

ولفت إلى أن حالة السخط التي اعترت أعضاء الهيئة العامة في النقابة خلال الأيام الماضية حول موضوع العلاوة الفنية غير مفهومة خاصة وأن النقيب ظل خلال الفترة الماضية على اتصال مباشر بشكل يومي مع الحكومة ووزارة الصحة لضمان نيل الكوادر الصحية والأطباء في القطاع العام لحقوقهم المالية كاملة، إضافة إلى أن النقيب ليس من مصلحته نشر كل ما يقوم به على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم تعريض المباحثات التي يجريها مع الحكومة بهذا الخصوص لأي سبب قد يؤدي لعرقلتها.

وكان أعضاء مجلس نقابة الأطباء أعلنوا في بيان استقالتهم من منصبهم، ظهر اليوم، احتجاجا على تنفيذ قرار الحكومة باقتطاع كافة العلاوات الفنية الخاصة بالكوادر الطبية والصحية عن شهر آيار/ مايو الحالي.

واعتبروا أن الحكومة لا يحق لها اقتطاع اي مبلغ، من رواتب وعلاوات الاطباء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول في مواجهة وباء كورونا، ومنع انتشار الفيروس في الأردن.