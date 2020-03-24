أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

العبوس: فرق طوارئ متطوعة تباشر توزيع الأدوية على مستحقيها

منذ 55 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- اكد نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس، انه ومنذ صباح اليوم قامت فرق الطوارئ المشكلة من المتطوعين من نقابة الاطباء وبالتعاون مع وزارة الصحة، بتوزيع الادوية لمستحقيها من المرضى المسجلين في كافة المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وقال العبوس إن الفرق ستباشر لاحقا بالتنسيق مع الدفاع المدني لمعاينة وتقييم الحالات الطارئة وتحويل التي تستحق المعالجة الى المستشفيات، اضافة الى انه يوجد عدد من المستشارين من الاطباء موجودين في نقابة الاطباء للرد على هواتف الزملاء الاطباء المرافقين لسيارات الدفاع المدني للمساعدة.

مقالات ذات صلة

الحكومة للمواطنين: لا تتهافتوا على الخبز.. التوزيع مستمر يوميا (فيديو)

منذ 15 دقيقة

ارتفاع التراكيز اللحظية للأغبرة بالمملكة

منذ 32 دقيقة

توزيع الخبز والمياه “مجانا” في البترا

منذ 42 دقيقة

بدء توزيع الخبز والمياه في محافظة الكرك- (فيديو)

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock