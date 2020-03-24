العبوس: فرق طوارئ متطوعة تباشر توزيع الأدوية على مستحقيها

عمان- الغد- اكد نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس، انه ومنذ صباح اليوم قامت فرق الطوارئ المشكلة من المتطوعين من نقابة الاطباء وبالتعاون مع وزارة الصحة، بتوزيع الادوية لمستحقيها من المرضى المسجلين في كافة المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وقال العبوس إن الفرق ستباشر لاحقا بالتنسيق مع الدفاع المدني لمعاينة وتقييم الحالات الطارئة وتحويل التي تستحق المعالجة الى المستشفيات، اضافة الى انه يوجد عدد من المستشارين من الاطباء موجودين في نقابة الاطباء للرد على هواتف الزملاء الاطباء المرافقين لسيارات الدفاع المدني للمساعدة.