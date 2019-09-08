العبوس لـ”الغد”: حورانا يبدأ مع “الصحة” الأحد المقبل

محمود الطراونة

عمان– كشف نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور علي العبوس عن طلب وزير الصحة بدء حوار مع النقابة الاحد المقبل حول وعد كان اطلقه وزير الصحة السابق غازي الزبن بمنح كوادر وزارة الصحة العاملين على موضوع التقارير الطبية للعاملين نسبة 40% من مجمل عمليات الرفع التي تراوحت بين 35 دينار الى 85 دينار.

واشار العبوس الى ان المبلغ يصل الى 55 مليون دينار في الفروقات فيما تطالب النقابة فقط بـ 20 مليون دينار توزع على كوادر وزارة الصحة من الاطباء والمحاسبين والممرضين والصيادلة والاطباء.

ودعا الحكومة الى الالتزام بالوعد التي اطلقته للاطباء.

وكان وزير الصحة رد سعد جابر رد على المهلة التي حددها نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ومدتها اسبوع لتنفيذ مطالب الاطباء بأنه تم تحديد لقاء مع نقابة الاطباء الاحد المقبل للتحاور بشأن مطلبهم.

العبوس طالب عبر صفحته الشخصية على فيس بوك الحكومة بالوفاء بوعد كانت قطعته منذ 6 أشهر، بان يكون للاطباء حق من صميم عملهم وهو بدل التقارير الطبية للوافدين وقيمته 40%.

وقال العبوس إن الأيفاء بالوعد واجب وتم وعد الاطباء وكل كوادر الصحة قبل 6 اشهر بان يكون لهم حق من صميم شغلهم . واضاف “نحن لا نركب الموجة هذا وعد من 6 اشهر”.

وتابع “الطبقة الوسطى هي عماد البيت لكل الدول وحماية هذه الفئة واجب على الجميع”.

وقال، “لنا موعد بعد ذلك يوم الاحد لنسمع رأي الحكومة وان شاء الله خيرا نسمع ووعدا ينجز”.