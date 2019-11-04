“العبوس” يشيد بقرار الصحة رفع سن الاقامة إلى الاربعين

عمان– اشاد نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس، باستجابة وزير الصحة الدكتور سعد جابر لمطلب النقابة بإلغاء القرار المتضمن عدم السماح لمن تجاوز عمره سن الخامسة والثلاثين من الالتحاق ببرنامج الاقامة. وقال العبوس في بيان اليوم الاثنين، ان هذا القرار يشمل ايضا الاطباء في مستشفى الامير حمزة، لافتا الى ان القرار يشكل فرصة للأطباء العاملين الذين فاتهم الالتحاق بالبرنامج الوطني للإقامة في الاختصاصات الطبية.

وكان وزير الصحة اصدر قرارا امس يقضي برفع سن الاقامة في مختلف الاختصاصات الطبية للبرنامج الوطني في وزارة الصحة الى سن الأربعين.

(بترا)