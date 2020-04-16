العتايقة يجدد الدعوة إلى إعادة الحياة في المحافظات الخالية من كورونا

عمان – الغد – جدد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، الدكتور محمد العتايقة الدعوة إلى إعادة الحياة في المحافظات التي خلت من الوباء بكافة القطاعات الفاعلة، لافتا إلى المقترحات التي رفعتها لجنة الصحة والبيئة النيابية عبر رئاسة المجلس للحكومة قبل أكثر من عشرة أيام بهذا الشأن مع تأكيدها على إغلاق المداخل الرئيسة لتلك المحافظات، وفرض سبل وأدوات السلامة العامة بها من قفازات وكمامات.

وفيما يتعلق بالتعليم الإلكتروني، بين العتايقة أنه من الضرورة على الحكومة الالتفات إلى الأسر التي لا تمتلك السبل الكفيلة بتحقيق تلك الغاية، سيما تلك غير القادرة على شراء حزم انترنت أو تلك التي تشكو من وجود عدة طلبة في مختلف الصفوف في الأسرة الواحدة ولا يمكن التنسيق مع مواعيد الدروس عبر التلفاز، بالإضافة لتلك الأسر التي تقطن البوادي والأودية وبيوت الشعر؛ حيث لا كهرباء ولا هواتف ذكية ولا يملكون أدنى مقدرة لمتابعة المسيرة التعليمية.