العتوم: التزام تام لسكان القرى والبلدات المحيطة في إربد

أحمد التميمي

إربد– لا تزال القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية في إربد تعزل المدينة وتمنع الدخول والخروج من 6 قرى تم عزلها بشكل تام وهي (جحفية وحبكا والحصن والصريح وايدون وسوم).

وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل تلك المناطق إصابات بفيروس كورونا المستجد وتحسبا من نقل العدوى لخارج تلك القرى.

ويسمح لسكان تلك القرى التجول داخل بلداتهم من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساءا، فيما شهدت تلك المناطق التزاما كبيرا من المواطنين بعدم الخروج من منازلهم الا للضرورة القصوى لشراء بعض احتياجاتهم.

وتواصل فرق الاستقصاء الوبائي بأخذ العينات من الاشخاص في تلك القرى بعد ان خالطوا المصابين بالفيروس للتأكد من خلوها من الامراض.

وطالب سكان تلك المناطق بتامين احتياجاتهم من المواد الاساسية والخضار والفواكة من خلال اعطاء تصاريح لدخول تلك البلدات.

واكد محافظ اربد رضوان العتوم أن هناك التزام تام من قبل سكان تلك البلدات بعدم الخروج من منازلهم حفاظا على سلامتهم، مؤكدا ان هذه الاجراءات تمت من اجل السيطرة على الفيروس وعدم انتقاله لمناطق اخرى.

واضاف العتوم ان اغلاق تلك المناطق جاءت تلبية لمطالب العديد من المواطنين، مؤكدا انه تم اعطاء العديد من التصاريح للأشخاص لدخول البلدات تأمينهم باحتياجاتهم من المواد الاساسية.

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