العتوم: المواطن لن يتحمل تبعات أخطاء “بلاط الوسط التجاري”

صابرين الطعيمات- جرش- قال رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم إنه من غير المنطق أن يتحمل المواطن والزائر لمدينة جرش تبعية أي أخطاء وقعت بالتصميم أو بتنفيذ مشروع بلاط الوسط التجاري، والمجلس البلدي سيبني على ما أنجزته المجالس السابقة ولن تكون قراراته انفعالية وستكون مبنية على أسس علمية وبمرجعية قانونية.

وأكد العتوم خلال اجتماع المجلس البلدي اليوم الاثنين بحضور المدير التنفيذي المهندس علي شوقه وموظفي دائرة العطاءات، أنه وجّه كتابا رسميا لمقاول بلاط الوسط التجاري بضرورة تنفيذ الصيانة اللازمة خلال ثلاثة أيام للجزء الذي لحقت به أضرار تمثلت بتهبيطات وتفكك بعد المنخفض الجوي، حيث تلزم كفالة حسن التنفيذ المقاول بصيانة المشروع.

وأوعز لكوادر البلدية بضرورة الاستعداد و تجهيز كل ما يلزم لصيانة البلاط في حال تخلف المقاول عن تنفيذها خلال المدة المحددة، وأنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق البلدية التي لم تتسلم المشروع بشكل نهائي حتى الآن.

وتباحث الحضور الحلول المطروحة لمعالجة الخلل دون النظر لحيثيات تنفيذ العطاء. حيث قدم أعضاء المجلس البلدي وجهات نظرهم والتي طلبت تقديم تقرير هندسي بالحلول المقترحة مع ضرورة الاستئناس برأي مكتب هندسي مختص بشكل عاجل ودون تأخير.

يذكر أن مشروع البلاط قد كلف مبلغ 160 ألف دينار ، وهو ممول من منحة وزارة النقل لتطوير وسط جرش البالغ قيمتها 610 آلاف دينار، وقد تم إجراء مناقلات ببنودها لبند تعبيد عدد من شوارع الوسط التجاري.