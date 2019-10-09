العتوم تسأل الحكومة عن مواد العلوم والرياضيات للأول والرابع

عمان- الغد- وجهت النائب هدى العتوم إلى وزير التربية والتعليم العديد من الأسئلة النيابية حول مادتي العلوم والرياضيات لصفوف الأول والرابع ، حيث أثارت هذه المواد إستياء العديد من المواطنين الطلاب والمعلمين على حد سواء.

وتطرقت العتوم في أسئلتها إلى آلية التنسيق والعمل بين وزارة التربية والتعليم ومديرية المناهح فيها وبين المركز الوطني للمناهح .

وتساءلت العتوم عن كلفة تأليف وطباعة هذه الكتب المدرسية وعلى أي موازنة تم احتساب هذه التكاليف مستفسرة بالوقت نفسه عن وجود استدارج للعروض المتعلقة بالتأليف وعن أسماء المختصين الأردنيين الذي قاموا بمراجعة الكتب الجديدة وإعتمادها …

وفيما يتعلق بشركة كولنز فقد أشارت العتوم في أسلئتها إلى ماهية المعايير التي تم على أساسها اختيار هذه الشركة وهل قامت ( كولنز )بمهمتي الترجمة والتأليف لهذه الكتب ..

يذكر أن النائب هدى العتوم قد عملت دراسة تحليلية لمواد الرياضيات والعلوم لصفي الأول والرابع مستعرضة وموضحة للعديد من جوانب ومواطن الخلل الموجودة فيها …