العتوم تفوز بجائزة أنور سلمان مناصفة مع المطروشي

عمان- الغد- فازت الشاعرة الأردنية مها العتوم والشاعر العُماني حسن المطروشي مناصفة بجائزة أنور سلمان للإبداع في مجال الشعر العربي، وجاء ذلك بعد أن أعلنت مؤسسة أنور سلمان الثقافية عن قرار اللجنة التحكيمية للجائزة في دورتها الثانية للعام 2021.

وأشادت اللجنة التحكيمية بالمستوى المتميز لمعظم الشعراء المرشحين، وبخاصة أولئك الذين وصلوا إلى القائمة القصيرة وتم إبلاغهم بذلك، وما يتمتع به نتاجهم الشعري من عناصر عديدة بينها الفرادة والجدة، والجمع الحاذق بين الينابيع الأصيلة للشعرية العربية، وبين روح العصر وتحدياته وأسئلته المعقدة.

واستحقت الشاعرة مها العتوم جائزتها لما يتسم به شعرها من حساسية عالية إزاء اللغة والحياة والأشياء، ومن وعي جارح بكيانها الأنثوي، وباحث عن فضاءات أرحب وأكثر بهاء لمكابدات الذات الأنثوية المجروحة التي تصبو إلى التكامل الإنساني.

والعتوم أكاديمية أردنية حاصلة على درجة الدكتوراه في الأدب والنقد الحديث، حاصلة على جائزة الدولة الأردنية التقديرية، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك العام 1995، وعلى درجة الماجستير من الجامعة نفسها العام 1998، وحصلت على درجة الدكتوراه من الجامعة الأردنية، كما صدر لها العديد من المجموعات الشعرية منها “دوائر الطين”، “نصفها ليلك”، “أشبه أحلامها”، “أسفل النهر”، وهي عضو في رابطة الكتاب الأردنيين.

أما الشاعر حسن المطروشي فقد استحق جائزته؛ لما تمتاز به تجربته من غنائية مكثفة تنهل من معين الحياة بكل ما يكتنفها من مباهج وعثرات ومفارقات. ورغم أن الكثير من قصائده مستلة من أرض الخسارات، ومن الترجيعات الشجية للموت والفقدان، إلا أن حزن المعنى ما يلبث أن يخلي مكانه لفرح الشكل ونشوة الكشف التعبيري.