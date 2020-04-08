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العتوم: رفع إجراءات العزل عن بعض مناطق إربد مرتبط بقرار الاستقصاء الوبائي

منذ ساعة واحدة

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أحمد التميمي
إربد – قال محافظ إربد رضوان العتوم، إن مسألة رفع اجراءات العزل عن بعض المناطق في إربد التي تم عزلها منذ أسبوع مرتبط بقرار من لجان الاستقصاء الوبائي والكوادر الصحية.
وقال العتوم للغد “إن تلك المناطق التي تم عزلها لم تسجل فيها اصابات بفيروس كورونا، مما يؤشر ان اجراءات العزل ومنع الدخول والخروج الى تلك المناطق اتت اكلها”.
ولفت العتوم الى أن أبناء المحافظة ملتزمين بقرارات الحظر ولم تسجل مخالفات كبيرة والامور تحت السيطرة.
واعلن العتوم عن شفاء 8 اصابات من فيروس كورونا ليستقر العدد في مستسفى الملك المؤسس 49 حالة وحالتهم العامة جيدة.

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