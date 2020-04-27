العتوم: قرار تنظيم استخدام المركبات وفقا لأرقامها يشمل محافظة إربد

احمد التميمي

اربد – قال محافظ اربد رضوان العتوم ان قرار العمل بنظام الفردي والزوجي الذي سيطبق يوم الاربعاء المقبل ستشمل محافظة اربد.

واكد العتوم ان دوريات امنية ستنتشر في شوارع المحافظة الاربعاء للتاكد من تطبيق القرار وفي حال لم يتم الالتزام بالقرار سيتم حجز المركبة مع اتخاذ الاجراءات .

واشار الى ان تطبيق القرار سيحد من الازمة المرورية التي تشهدها محافظة اربد خلال شهر رمضان المبارك وبالتزامن مع السماح لجميع المركبات بالمسير داخل المحافظة دون تصاريح من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساءا.

وكانت الحكومة قررت السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصة اعتباراً من يوم الأربعاء من الساعة ٨ صباحا حتى ٦ مساءً على نظام فردي زوجي

ووفق القرار ان تنظيم استخدام المركبات وفقاً لأرقامها الفرديّة والزوجيّة بحيث تبدأ يوم الأربعاء السماح باستخدام المركبات ذات الأرقام الفرديّة على أن لا يزيد عدد المتواجدين في المركبة عن شخصين

وحسب البيان ان حاملي التصاريح يسمح لهم باستخدام مركباتهم كالمعتاد وبحسب نوع التصريح الممنوح لهم، بغضّ النظر عن أرقام مركباتهم.

والسماح بالتنقّل بين المحافظات متاح للأشخاص المصرّح لهم فقط.