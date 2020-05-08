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العتوم لـ”الغد”: نتائج فحص 36 مخالط لـ سائق المفرق ظهر اليوم

منذ ساعة واحدة

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احمد التميمي
اربد قال محافظ اربد، رئيس اللجنة التنفيذية لاجراءات السيطرة على فيروس كورونا رضوان العتوم، إن هناك 36 عينة تم سحبها من مخالطي سائق المفرق يتوقع ظهور نتائجها ظهر هذا اليوم.
واكد العتوم للغد انه تم عزل منزل في حوارة بعد اصابة 5 من مخالطي السائق وبناية سكنية لوجود اصابتين بفيروس كورونا من مخالطي السائق.
واشار الى انه تم اخذ عينات من جميع الاشخاص في المنزل والبناية السكنية مساء امس وستسكمل فرق الاستقصاء الوبائي عملها اليوم.
واكد العتوم ان عدد الحالات المصابة في محافظة اربد هي ٧ اشخاص فقط.
بدورة، اكد مصدر في مستسفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي ان عدد الحالات الموجود في المستسفى لمخالطي سائق المفرق ٢٩ اصابة فقط، فيما السائق المصاب تم نقله الى مستشفى الاميرة حمزة.

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