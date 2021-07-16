العتوم: مصابو التسمم الكيميائي في جرش غادروا المستشفى

صابرين الطعيمات

جرش – أكد مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم أن الـ١٣ مصاب بالتسمم الكيميائي الذين ادخلوا مساء الخميس المستشفى بسبب تسمم من مياه إحدى البرك في قرية دحل قد غادروا جميعا المستشفى قبل قليل نظرا لتحسن حالته الصحية واستقرارها .

ومن الجدير بالذكر أن الـ13 مصاب أعمارهم اقل من 20 عام وتسمموا جراء زيادة نسبة الكلور في إحدى برك السباحة مما تسبب بظهور أعراض عليهم هي حالات من الاختناق وضيق التنفس وقد تم إسعاف جميع المصابين إلى مستشفى جرش الحكومي وقد تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم ومنهم من غادر المستشفى مساء أمس وآخر الحالات غادرت قبل قليل بحسب العتوم .