العتوم يكشف حالة المشتبه بإصابتهم بالتسمم في جرش

غادر 18 شخصا مستشفى جرش من بين 20 شخصا من المشتبه بإصابتهم بالتسمم، بحسب مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم.

وقال العتوم لوكالة “بترا”، إن 18 شخصا غادروا المستشفى بعد تحسن حالتهم، وإن هناك حالتين ما زالتا تحت المراقبة.

وأكد أن 20 شخصا راجعوا الطوارئ في المستشفى مساء أمس الاثنين، بسبب الاشتباه بإصابتهم بالتسمم.

وأضاف أنه تم إجراء الفحوصات للمراجعين بعد شعورهم بآلام في المعدة، وتبين أن حالتهم العامة جيدة، حيث غادر 18 منهم المستشفى، وبقيت حالتان تحت المراقبة.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أغلقت اليوم، أحد المطاعم في محافظة جرش احترازيا، للاشتباه بحالات تسمم بعد تناولها الطعام فيه. (بترا)