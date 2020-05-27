العثور على أربعيني فُقد منذ 5 أيام بدير علا

دير علا – عثرت فرق البحث في بلدية معدي الجديدة مساء اليوم الأربعاء، على مواطن أربعيني من سكان منطقة معدي في لواء دير علا فُقد منذ خمسة أيام.

وقال رئيس البلدية فندي الياصجين لـ(بترا)، إنه تم تشكيل فريقين من كوادر البلدية للبحث في الوديان المجاورة للمنطقة والجبال المحيطة بها، مضيفاً أن عمليات البحث استمرت منذ فقدانه قبل خمسة أيام لغاية العثور عليه مساء هذا اليوم في أحد الأودية الواقعة ما بين جبال العارضة ومنطقة معدي حيث تم نقله بواسطة كوادر دفاع مدني دير علا لمستشفى الأميرة إيمان في معدي.

من جهته، قال مدير المستشفى الدكتور ناصر السعايدة، إن المواطن المفقود نقل لقسم الطوارئ بالمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية، وتبين أنه يعاني من بعض الرضوض وجرح سطحي نتيجة سقوط وحالته العامة مستقرة.

وأضاف أنه للاطمئنان أكثر على حالته الصحية، سيتم الإبقاء عليه في المستشفى لإجراء بعض الفحوصات وبعض صور الأشعة إلى حين التأكد من سلامته.