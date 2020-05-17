العثور على جثة السفير الصيني في تل أبيب داخل مقر إقامته

القدس المحتلة- قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه تم العثور على سفير الصين لدى إسرائيل ميتا في بيته بإحدى ضواحي تل أبيب يوم الأحد.

ولم يعلق المتحدث على سبب وفاة السفير دو وي (57 عامًا) الذي يوضح الموقع الإلكتروني للسفارة أنه أصبح سفيرا لبلاده في إسرائيل في شباط/ فبراير الماضي.

وقال المتحدث ”في إطار الإجراءات المعتادة تتواجد وحدات من الشرطة في الموقع“.

وقالت القناة التلفزيونية الثانية عشرة نقلا عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم بخدمات الطوارئ إن المؤشرات الأولية تبين أن السفير دو توفي أثناء نومه وإن أسباب الوفاة طبيعية.