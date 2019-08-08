عليها آثار طعن.. العثور على جثة جندي إسرائيلي في بيت لحم

بيت لحم– عثر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الخميس، على جثة أحد جنوده مقتولًا في منطقة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، مبينًا أن على جسده آثار عملية طعن.

وذكر جيش الاحتلال أن الجندي كان في طريقه من منطقة “غوش عتصيون” قرب بيت لحم إلى القدس منتصف الليلة الماضية قبل أن ينقطع الاتصال به.

وأشار إلى أنه جرى تحديد موقعه بناءً على هاتفه النقال وعثر على جثته صباح اليوم قرب مستوطنة “مجدال عوز” القريبة من بيت لحم.

وأعلن جيش الاحتلال عن الحدث كعملية فلسطينية مدبرة وتقوم قوات معززة منه بتمشيط المنطقة بحثًا عن المنفذ.

كما بين أن الجندي القتيل يبلغ من العمر (18عامًا) ولم يخدم في الجيش بعد، بل تطوع للخدمة العسكرية وكان يدرس في مدرسة دينية في تجمع “غوش عتصيون”.

ونبه إلى أنه عثر على جثته ملقاة في الشارع على مدخل مستوطنة “مجدال عوز” حوالي الساعة الثالثة فجرًا.

وقال جيش الاحتلال إن الجندي القتيل كان لوحده خلال تنفيذ عملية القتل. صفا