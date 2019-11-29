العثور على جثتين في عمان وإربد

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، المقدم عامر السرطاوي، إنه ورد بلاغ صباح اليوم الجمعة، لمديرية شرطة جنوب عمان بوجود جثة لشخص في منطقة الصناعة حيث تم التحرك للمكان وبالكشف على الجثة تبين اصابتها بعدة طعنات وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي وبوشر التحقيق للقبض على مرتكب الجريمة .

وكان السرطاوي قال في وقت سابق من اليوم، إنّ بلاغا ورد لمديرية شرطة اربد صباح اليوم بوجود جثة شخص في منطقة خالية من السكان في منطقة ملكا ، حيث تم التحرك للمكان وتبين ان الجثة مصابة بعيار ناري وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي وفتح تحقيق الحادثة .