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العثور على “حلاق رونالدو” مقتولا في ظروف غامضة

منذ 44 دقيقة
كريستيانو رونالدو-وكالات

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أبوظبي- عثر عامل نظافة في فندق سويسري، على جثمان ريكاردو ماركيز فيريرا، مصفف الشعر المعروف الذي عمل مع المشاهير وعلى رأسهم أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وفوجئ العامل بجثمان فيريرا ممددا على السرير وقد تعرض لطعنات نافذة عدة، الجمعة، في فندق بمقاطعة ألبيسريدين التابعة لزيورخ، حسبما أفادت صحيفة “كوريو دا مانها” البرتغالية.
وفيريرا ابن جزيرة ماديرا البرتغالية، مثل رونالدو، ارتبط اسم بقصات لنجم يوفنتوس الإيطالي، منذ نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2015 وهو يضع اللمسات الأخيرة لشعره.
وبدأت السلطات السويسرية تحقيقاتها للكشف عن قاتل مصفف الشعر، علما أنها لم تعثر حتى الآن على أداة الجريمة.
والتقط المحققون خيطا مهما، عندما أبلغ نزلاء الفندق عن صوت ضجيج يأتي من غرفة القتيل، قبل وقت قصير من وقوع الجريمة.-سكاي نيوز

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