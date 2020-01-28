العثور على رأس أثري وتسليمه لمتحف البترا

عمان – تسلم متحف البترا اليوم الثلاثاء، قطعة أثرية تمثل رأس تمثال فخاري مجوف من الداخل “امرأة”، عثر عليه سائح أجنبي أثناء جولة في مدينة البترا.

وقالت دائرة الآثار العامة: إنه سيتم استلام القطعة من المتحف غدا الأربعاء، لإجراء الفحوصات اللازمة عليها بعد التأكد من أثريتها، ليتم إدخالها للسجلات الأثرية حسب الأصول.

وقال مدير متحف البترا نهار الرواضية إنه خاطب مديرية آثار معان لاستلام القطعة، وتسجيلها في سجلاتهم وإجراء الفحوصات اللازمة لها، موضحا أنها ظهرت على سطح الأرض جراء الانجرافات التي سببتها الأمطار. -(بترا)