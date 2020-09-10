العثور على صحافي مقطوع الرأس في شرق المكسيك

كوتزاكوالكوس- أعلنت الشرطة المكسيكية أنّها عثرت الأربعاء في شرق البلاد، في منطقة تنشط فيها عصابات الجريمة المنظّمة وتسودها أعمال عنف، على صحافي مقطوع الرأس.

وقال قائد الشرطة في ولاية فيراكروز (شرق) هوغو غوتيريس إنّ خوليو فالديفيا (41 عاماً)، الصحافي في صحيفة “إل موندو دي فيراكروز”، عُثر عليه مقطوع الرأس.

وأضاف “أدين القتل الجبان للصحافي خوليو فالديفيا (…). بالتنسيق مع مكتب المدّعي العام للولاية، سنستخدم كل الموارد المتاحة للعثور على الجناة”.

وسارعت منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى مطالبة السلطات بالتحقيق في الصلات المحتملة بين جريمة قتل الصحافي وأنشطته المهنية.

وفالديفيا هو خامس صحافي يُقتل في المكسيك هذا العام، بحسب “مراسلون بلا حدود”.

وقالت بالبينا فلوريس، ممثّلة مراسلون بلا حدود في المكسيك، لوكالة فرانس برس إنّ المنظّمة تطالب “بالتحقيق في كل الفرضيات الممكنة، بخاصة تلك المتعلّقة بعمله الصحافي لأنه كان يعمل في منطقة يسودها العنف”.

ووفقاً لصحيفة إل موندو فقد عُثر على جثة الصحافي ودراجته النارية على خط سكة حديد في منطقة جبلية ببلدية تيزونابا.

بدورها قالت آنا-لورا بيريز، رئيسة لجنة حماية الصحافيين في فيراكروز، لفرانس برس، إنّ فالديفيا “عمل في منطقة معقّدة توجد فيها جماعات إجرامية، ويجب التحقيق في ما إذا كان قد اكتشف شيئاً أزعج هذه الجماعات الإجرامية، فهذا خيط أساسي” للتحقيق.

والمكسيك هي إحدى أخطر دول العالم بالنسبة للصحافيين، إذ قُتل في هذا البلد في العقدين الماضيين أكثر من 100 صحافي في جرائم ظلّ أكثر من 90% منها من دون عقاب.-(ا ف ب)