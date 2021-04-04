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العثور على طفلة مقيدة في منطقة عين الباشا

منذ ساعتين
العنف- (تعبيرية)
العنف- (تعبيرية)

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عمان-الغد- قالت ادارة حماية الاسرة، مساء الأحد، انه ورد بلاغ بوجود فتاة مُقيدة داخل منزلها في منطقة عين الباشا، حيث تم التحرك للمكان وعُثر على الفتاة وتبلغ من العمر (10)سنوات، والتي افادت بشكل أولي بقيام شقيقها (9)سنوات بربطها اثناء غياب والديها عن المنزل.
وكانت بحالة صحية جيدة وفُتحت دراسة اجتماعية للطفلة لمتابعة حالتها.

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