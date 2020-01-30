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العثور على قطع أثرية في جرش

منذ ساعة واحدة

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جرش – قال مدير آثار محافظة جرش محمد الشلبي، إنه تم الخميس، العثور على قطع أثرية تعود للعصرين البيزنطي والروماني في أحد المنازل في المحافظة .
وأشار إلى أن القطع الأثرية هي عبارة عن توابيت وأعمدة حجرية وبعض القطع الفخارية المكسرة وجرتين فخاريتين احداهما سليمة، إضافة إلى كمية من القطع الفخارية المكسرة، وقد تم توثيقها لدى الدائرة وسيتم نقلها بعد التحفظ عليها إلى دائرة الآثار العامة في مدينة جرش الأثرية كونها بحاجة إلى رافعات ووسائل نقل كبيرة .-(بترا)

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