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العثور على ملكة جمال أوروغواي مقتولة بحمام فندق مكسيكي

منذ 17 دقيقة
ملكة جمال أوروغواي السابقة فاطمة دافيلا

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مكسيكو- عثر على جثة ملكة جمال أوروغواي السابقة والتي مثلت بلدها في مسابقتَي ملكة جمال الكون وملكة جمال العالم في حمام إحدى غرف فندق في مكسيكو الخميس وفق ما أعلن محققون.

وقال مصدر مطّلع على التحقيق طلب عدم كشف اسمه إن الجثة تعود إلى فاطمة دافيلا (31 عاما) التي مثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون العام 2006 ومسابقة ملكة جمال العالم العام 2008.

وأظهر حساب على “إنستغرام” أن دافيلا كانت تعمل كعارضة أزياء في المكسيك.

وأوضح بيان صادر عن مكتب المدعي العام المحلي “أكدت التحقيقات الأولية أن المرأة… وصلت إلى مكسيكو في 23 نيسان/أبريل. وساعدها أحد معارفها في الانتقال إلى هذا الفندق قبل مقابلة عمل”.

وذكر في صفحة دافيلا على موقع ملكة جمال العالم أن اهتماماتها شملت القفز بالمظلة والمطالعة والرقص وأن شعارها كان “استمتع بكل لحظة من حياتك”.

وهذه الجريمة هي الأحدث في سلسلة جرائم تستهدف نساء أجنبيات في المكسيك.

وكانت السلطات المكسيكية قد فككت العديد من شبكات الاتجار بالجنس في الأشهر لأخيرة. وعادة ما يعد أفراد هذه الشبكات النساء بوظيفة مثل عرض الأزياء، لكنهن يختطفن ويجبرن على ممارسة الدعارة.

وكان مصير العديد منهن القتل. (أ ف ب)

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