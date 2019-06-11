عمان- الغد- قال إدارة الامتحانات والاختبارات، الدكتور نواف العجارمة، إنّ أسئلة امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” اليوم الثلاثاء، من داخل كتاب المدرسي المقرر، موثقًا ذلك بصور تظهر رقم الصفحة

وكتب العجارمة على “تويتر”: “اليوم الأول، التزمنا بأن جميع الفقرات من الكتاب المقرر، نرفق الفقرة ورقم صفحة الإجابة من الكتاب للفرعين العلمي والأدبي في مبحث الرياضيات”.