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العجارمة: أسئلة امتحان التوجيهي اليوم من داخل المقرر وهذا الدليل

منذ 4 ساعات
نواف العجارمة مدير إدارة الامتحانات

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عمان- الغد- قال إدارة الامتحانات والاختبارات، الدكتور نواف العجارمة، إنّ أسئلة امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” اليوم الثلاثاء، من داخل كتاب المدرسي المقرر، موثقًا ذلك بصور تظهر رقم الصفحة

وكتب العجارمة على “تويتر”: “اليوم الأول، التزمنا بأن جميع الفقرات من الكتاب المقرر، نرفق الفقرة ورقم صفحة الإجابة من الكتاب للفرعين العلمي والأدبي في مبحث الرياضيات”.

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