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العجارمة : الدين العام سيصل في الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود الـ 100%

منذ ساعة واحدة
النائب حسن العجارمة

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محمود الطراونة
عمان – قال النائب حسن العجارمة إن إيرادات أثمان مياه قناة الملك عبدالله ستزيد بنسبة 50%، متسائلا ما إذا كانت هذه الزيادة مرتبطة برفع لأسعار المياه التي تعطى للمزارعين في تلك المنطقة.
واستغرب العجارمة في جلسة تحت قبة البرلمان الأحد لمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2020، أن الإيرادات المقدرة للضرائب على السلع المستوردة في موازنة عام 2020 تزيد بنسبة 16% عن مقدراتها في موازنة العام الماضي، من دون رفع للضرائب.
وعرض العجارمة نسب بعض الإيرادات المتأتية من ضريبة المبيعات؛ حيث إن ضريبة المبيعات على السلع المحلية ستزيد إيراداتها بنسبة 9%، وستزيد الإيرادات من الخدمات بنسبة 9%، وستزيد من القطاع التجاري بنسبة 1.30% ، كما أن إيرادات الرسوم الجمركية ستزيد بنسبة 21%.
وبيّن أنه بالمقابل النفقات الجارية ودون استثناء تسجل زيادة عن مقدراتها في موازنة العام الماضي.
ونوه إلى أن “الدين العام سيصل في الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود الـ 100%، وأن نسبة فوائد الدين من النفقات تزداد وعجز الموازنة يصل إلى 4%”.

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