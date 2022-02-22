العجارمة : السلط اول دروب المعرفه في الاردن

أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة ثقة الوزارة بخبرة واحترافية المعلمين والمعلمات الاردنيين في إدارة وإنجاح امتحانات شهادة دراسة الثانوية العامة .

وبين الدكتور العجارمة خلال لقائه برؤساء قاعات امتحانات الثانوية العامة في مديرية تربية منطقة السلط بحضور مدير التربية هارون الرحاحلة أن خبرة وكفاءة المعلم محط احترام وتقدير الوزارة ، مشيرًا إلى أن الإصرار والعزيمة لديهم كانت الدافع الأكبر في استمرار التعليم الوجاهي في مدارسنا خلال الفصل الدراسي الأول برغم التحديات التي ما زالت تواجه عديد من دول العالم والتعليم لديها عن بعد.

ولفت الدكتور العجارمة خلال اللقاء الذي عقد في قاعة مدرسة عائشة بنت ابي بكر إلى ثقة الوزارة بقدرة الكوادر التربوية على توظيف نتائج الاستعدادات التي تبذلها الوزارة لتوفير البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة، وتقديم الدعم النفسي لهم بحسن الاستقبال والتعامل معهم بكياسة وهدوء وان الوزارة تقف دائما إلى جانب الطالب وأن المسؤول الاول والأخير عن قاعة الامتحان هو رئيس القاعة ليس غيره ، مشيدا بدور مديرية التربية والتعليم ادارة وعاملين التي تعتبر نموذجا للتميز والعطاء على مستوى المملكة ..

وهنأ الدكتور العجارمة خلال اللقاء إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي ، لافتًا إلى أن السلط تعتبر من أوائل المدن المعرفية حيث كانت أول مدرسة ثانوية في المملكة هي مدرسة السلط الثانوية للبنين التي خرّجت قيادات ورجالات الدولة الأردنية .

كما هنأ القطاع التربوي في منطقة السلط بالإنجازات التي حققتها على مستوى المملكة ، مشيرًا إلى حصولها على عدة مراكز في العديد من المسابقات الفنية والثقافية الإبداعية ،وحصولها على المستوى الثاني على مستوى المملكة في المشاريع الريادية الإبداعية ، والتأهيل لجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز نحو 68 معلم ومعلمة.

وجاء ذلك خلال زيارته لمراكز الامتحان التكميلي للثانوية العامة في مدارس خالد بن الوليد والسلط الثانوية وعائشة بنت ابي بكر والتقى مدير التربية التعليم ورئيس قسم الامتحانات ومديري ومديرات المدارس ورؤساء الاقسام والقاعات ومساعديهم وفنيين.

من جانبه عرض مديرية التربية والتعليم لاستعدادات المديرية لعقد الامتحان التكميلي مبينا انه تم تخصيص 9 مركزا للامتحان تضم 6 للذكور و 3 الاناث مشيرا إلى إن المديرية وفرت جميع المستلزمات التي تضمن تقدم الطلبة للامتحان في بيئة صحية آمنة وملائمة، متخذة جميع الاحتياطات الصحية في ظل جائحة كورونا لضمان سلامة وصحة الطلبة والقائمين على الامتحانات.