العجارمة تترأس اجتماع المراجعة النصفية لـ 5 مشاريع مدرجة في المسرّعات الحكومية

عمان- الغد- ترأست وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة اليوم ورشة المراجعة النصفية( ال 50 يوماً) للدفعة الأولى من المسرّعات الحكومية بالتعاون مع الجانب الإماراتي عبر تقنية الاتصال المرئي.

وشارك في الورشة عن الجانب الأردني وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ومدير عام دائرة الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة والمدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي د. حازم رحاحلة والدكتورة نجوى قبيلات أمين عام وزاره التربية للشؤون المالية والإدارية، والدكتور نواف العجارمة أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية.

وعن الجانب الاماراتي حضرها كل من عبد الله لوتاه مدير مكتب رئاسة مجلس الوزراء

وهدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي والدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام – قطاع القيادات والقدرات الحكومية والدكتورة راضية الهاشمي / مدير إدارة المسرعات في حكومة دبي.

وتهدف الورشة التي نظمتها وحدة المسرعات والمشاريع ذات الأولوية في إدارة تطوير الأداء المؤسسي برئاسة الوزراء بالتعاون مع الجانب الإماراتي إلى مراجعة ما تم انجازه خلال خمسين يوماً من أصل 100 ، في تجاوز خمس تحديات لثلاث جهات حكومية أردنية هي التربية والتعليم والجمارك والضمان الاجتماعي تم اختيارها لتكون أول دفعة من المشاريع التي تدخل نظام المسرّعات بهدف تذليل الصعوبات التي تواجهها، وقد سبقها ثلاث ورش عمل وأكثر من ثلاثين اجتماعاً مع الفرق الفنية للمسرعات الحكومية وذلك لمتابعة سير العمل ضمن الخطة التنفيذية للتحديات.

وتشمل قائمة المشاريع :

تحدي تسجيل الدورة التكميلية لطلبه الثانوية العامة/ وزارة التربية والتعليم.

تحدي تسجيل طلبة الصف الأول لغير الأردنيين / وزارة التربية والتعليم.

تحدي براءة الذمة / دائرة الجمارك

تحدي الإدخال المؤقت / دائرة الجمارك

تحدي الحصول على المنافع التأمينية (تعطل ،أمومة، تعويض) / المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وتقوم فكرة المسرّعات على تحديد المشاريع ذات الأولوية والتي تعترضها معيقات اجرائية بالعمل، بحيث يتم جمع كل الجهات المعنية بالمشروع على طاولة واحدة، وحلّ جميع المعيقات والتحديات خلال مدة لا تتجاوز مائة يوم ، وهي مشروع مدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي تكفلت بتجهيز مبنى خاص على نفقتها في مقر رئاسة الوزراء.