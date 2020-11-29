العجارمة تفتتح ورشة تدريبية على الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر

عمان- الغد- افتتحت وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة اليوم، أول برنامج لتدريب المدربين على الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر، الذي يساعد الحكومات على اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة تسهم في تحقيق الأهداف والغايات المرجوة، بحيث تصبح سياسة تقييم الأثر الوثيقة المرجعية التي يتم إرفاقها بأية سياسة أو تشريع يتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه.

وأكدت العجارمة أن إطلاق الدليل وبناء قدرات الوزارات والدوائر الحكومية، يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية في ضرورة أن يتم قياس أثر القرارات والتشريعات والسياسات الحكومية قبل إقرارها، وذلك تعزيزاً للشفافية والمساءلة.

ويشارك في البرنامج الذي تعقده إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وبدعم من برنامج دعـم الإدارة والحكـم الرشـيد سـيجما (الممـول مـن الاتحاد الأوروبي) ، عشرون متدرباً من الخبراء يمثلون عدداً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ليتم الاستعانة بهم لاحقاً في تنفيذ البرامج التدريبية التي سيعقدها المعهد لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية المعنيين بهذا الأمر.

وشكرت العجارمة بعثة الاتحاد الأوروبي وبرنامج دعـم الإدارة والحكـم الرشـيد سـيجما و معهد الإدارة العامة لتنسيقهم الدائم مع وحدة دعم اتخاذ القرار في رئاسة الوزراء للإعداد لهذا البرنامج التدريبي.

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