العجارمة تنفي التوجه لدمج “الخدمة المدنية” بإدارة الأداء المؤسسي

عبد الله ربيحات

عمان- نفت وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة، وجود توجه لدى الحكومة بدمج ديوان الخدمة المدنية، بإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء.

وقالت العجارمة لـ”الغد”، إنه لم يتم بحث هذا الموضوع من قبل الوزارة.

وكانت مصادر حكومية قالت أن هنالك توجها لدى رئاسة الوزراء بدمج الديوان بتلك الدائرة.

وكانت “الغد” نقلت عن خبراء في الإدارة العامة قولهم إن توجه الحكومة لإلحاق ديوان الخدمة المدنية، بدائرة تطوير الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء، أو استحداث وزارة جديدة له، لتصبح وزارة الخدمة المدنية وتطوير الأداء المؤسسي، سيترتب عليه آثار سلبية.

وربطوا موقفهم هذا، بان هذا التوجه، يؤثر على استقلالية الديوان، الذي يشرف على 149 مؤسسة ووزارة وهيئة مستقلة، وتعيينات الفئة الثالثة، ويتسبب بانخفاض منسوب الشفافية والنزاهة والتطوير، ويؤدي الى تراجع المؤسسية في تطوير العمل والقيم التي تحكمه في العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص.