العجارمة من “الشرق الأوسط” إلى “التلفزيون الأردني”

عمان– تفخر جامعة الشرق الأوسط ممثلة بكلية الإعلام بخريجها النجم الإعلامي الأردني الصاعد بقوة على الساحة الإعلامية الأردنية بلال محمد العجارمة، الذي التحق مؤخرا بكادر برنامج (يسعد صباحك) على شاشة التلفزيون الأردني بعد أن تشرفنا به فردا من عائلتنا في دائرة الإعلام والعلاقات العامة.

العجارمة، ذلك الشاب المبدع والطموح صاحب الخلق الرفيع الذي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والصحف بالحديث عنه بعد إطلالته الأولى بفقرة تحدث بها عن (المربعانية) وفقرته الثانية (أهازيج الأعراس) وننتظر بشغف ما سيقدمه في الأيام المقبلة، فكلنا فخر واعتزاز بك أينما حللت.

بلال العجارمة، الذي تميز ببساطته وقربه من الناس وفخره بلكنته البدوية الأردنية وملامحه التي تُسطر تاريخ وجمال الصحراء والجمال البدوي الأصيل، الذي اختار الهوية الأردنية لكي تكون رسالته في الإعلام.

أشاد بأساتذته ومعلميه في كلية الإعلام أصحاب الفضل عليه دائما، نتمنى لفارسنا بلال العجارمة مزيدا من التقدم والنجاح أينما كان.