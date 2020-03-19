العجارمة: من المبكر الحديث عن قرارات بخصوص امتحان “التوجيهي”

ألاء مظهر

عمان – أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، انه لا يوجد ما يستدعي القلق لطلبة الثانوية العامة ” التوجيهي”، وانه من السابق لاوانه الحديث عن اي توجه للوزارة بشأن الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة 2020.

ودعا العجارمة، طلبة التوجيهي وبقية الصفوف، الى الحرص على متابعة المحتوى الالكتروني الذي يبث لهم عبر القنوات التلفزيونية ومنصة التعلم الالكتروني” www.darsak.go.jo”، والقنوات التلفزيونية “2 & Darsak 1″ والتي ستفعل جميعها اعتبارا من يوم الاحد المقبل، بالإضافة الى الدروس المتلفزة التي تبث على القناة الرياضية للتلفزيون الاردني.

وأوضح العجارمة في تصريح ل”الغد” ان الوزارة ستعلن، يوم السبت، المقبل، جدول ومواعيد المواد الدراسية الصفوف من الاول وحتى الحادي عشر على قناتي “2 و Darsak 1″، اللتين سيطلقهما التلفزيون الاردني على التردد “12399MHZ”.

وبين العجارمة انه سيتم يومي غد الجمعة والسبت الذي يليه، اعادة الدروس لطلبة التوجيهي والتي تم البدء ببثها على القناة الرياضية للتلفزيون الاردني منذ يوم الثلاثاء الماضي ووفق جدولها المعلن، فيما اكد استمرار الوزارة في بث دروس جديدة لطلبة التوجيهي، للأيام المقبلة وفق برامج جديدة سيعلن عنها في حينه.

ودعا العجارمة الطلبة لعدم الالتفات للشائعات، مؤكدا الثقة بقدرة الوزارة والطلبة على تجاوز هذه المرحلة بالتعاون مع اولياء الامور، لافتا

إلى حرص الوزارة على مصلحة الطلبة وضمان حقهم في فرص التعليم المناسبة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة، وما رافقها من اجراءات ومنها تعليق دوام المدارس لمدة اسبوعين.

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