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العجز في ميزانية أميركا يرتفع إلى 120 مليار دولار

منذ ساعتين

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واشنطن – أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن العجز في ميزانية الولايات المتحدة ارتفع إلى 120 مليار دولار في تموز (يوليو) مدفوعا بزيادات في الإنفاق على الرعاية الصحية والجيش.

وجاء حجم العجز متماشيا مع توقعات محللين شملهم استطلاع لرويترز.

وقالت وزارة الخزانة إن الإنفاق الاتحادي في تموز (يوليو) بلغ 371 مليار دولار، مرتفعا 23 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي في حين زادت الإيرادات 12% إلى 251 مليار دولار.

وبلغ إجمالي العجز في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 867 مليار دولار مقارنة مع 684 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية الماضية. (رويترز)

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