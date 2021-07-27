العجلوني: مؤتمر “نلتقي من أجل الأردن” فرصة مهمة للصناعة المحلية

عمان – الغد – تحت رعاية معالي وزيرة الصناعة والتجارة و التموين المهندسة مها علي، تنطلق أعمال مؤتمر “نلتقي من اجل الأردن” بتنظيم من سنديان للريادة و التطوير و بالتعاون مع ملتقى طلال ابوغزالة المعرفي و ذلك خلال الفترة من ٢٨ تموز إلى ٢ آب المقبل.

وأوضحت الناطقة الإعلامية باسم معرض إكسبو الأردن نور العجلوني، أن مؤتمر “نلتقي من أجل الأردن” “Meet for “Jordan الذي يعقد على هامش أعمال معرض ومؤتمر المملكة الافتراضي الدولي الأول، سيركز على تعزيز التفاعل والتشارك بين المشاركين من مؤسسات وأفراد، بهدف الترويج للصناعات والخدمات والمنتجات الأردنية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العربية والعالمية.

وأشارت العجلوني، أن مؤتمر “نلتقي من أجل الأردن” سيعقد بمشاركة واسعة من المؤسسات الوطنية والرسمية المحلية والدولية، وسيتخلله كلمات لعدد من سيدات ورجال الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال المغتربين الأردنين، إضافة إلى مجموعة من خبراء الصناعة والتجارة والاقتصاد، مبينة أن جميع الكلمات والحوارات ستركز على مميزات الصناعات والخدمات المحلية، وفرص تحفيز الاقتصاد الوطني، والتحديّات التي تواجه التحفيز الاقتصادي المنشود بهدف الوصول الى التعافي المأمول لكل القطاعات المتضررة من جائحة كورونا.

وبينت العجلوني، أن اللجنة التنظيمية قررت ترك باب التسجيل في المعرض والمؤتمر الذي سينطلق يوم غد الأربعاء، مفتوحا من خلال الموقع الإلكتروني: www.kingdomexpo.org، لتمكين أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية من المشاركة في هذه الفعالية الأولى من نوعها في الأردن.