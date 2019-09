العداء القطري “صمبا” يبحث عن الذهب في مونديال الدوحة 2019

الدوحة – كشف العداء القطري عبد الرحمن صمبا صاحب ثالث أفضل توقيت على مر الأزمنة في سباق 400 م حواجز، عن نواياه في بطولة العالم 2019 التي تستضيفها الدوحة، مؤكدا أنه يهدف الى نيل الميدالية الذهبية و”شيء آخر”، في إشارة الى الرقم القياسي الصامد منذ العام 1992.

ويحمل الأميركي كيفن يانغ الرقم القياسي (46.78 ثانية)، وحققه في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1992 في مدينة برشلونة الإسبانية.

وسجل صمبا أسرع وقت في التصفيات المؤهلة الى الدور نصف النهائي الجمعة، وذلك بتحقيق 49.08 ثانية، مبددا الشكوك حول مستواه بعد تعرضه لاصابة في الورك ثم تشنج في عضلات الفخذ أواخر تموز (يوليو) الماضي، ما أدى الى ابتعاده بشكل تام عن اللقاءات الرسمية.

Star Qatari hurdler Abderrahman Samba’s performance to top round 1 of the men’s 400m hurdles was icing on the cake for the host nation.https://t.co/GWtJ8KyKf9

