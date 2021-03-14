“العدالة النيابية” تبحث تداعيات وأسباب “حادثة السلط”

عمان- الغد- قررت كتلة العدالة النيابية عدم التصويت على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة جراء حادثة انقطاع مادة الأكسجين في مستشفى السلط الجديد الحكومي، والانتظار لحين الانتهاء من التحقيق الجاري في تحديد مواقع التقصير والخلل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكتلة اليوم الأحد برئاسة النائب مجحم الصقور، لبحث تداعيات وأسباب “حادثة السلط”.

وقال الصقور ان الكتلة ستوجه عدة برقيات للحكومة خلال الجلسة الرقابية والطارئة الذي سيعقدها المجلس اليوم للوقوف على الحادثة،

أبزرها أن هذه الحادثة كشفت عورات تردي الإدارة العامة والخدمات العامة، ما يتطلب إعادة النظر بنهج وأسس الاختيار والترقية والمحاسبة.

بالإضافة الى إلزام رئيس الوزراء بمشاورة الكتل النيابية عند اجراء أي تعديل وزاري في المستقبل.

من جانبهم قال النواب أعضاء الكتلة “ان الحادثة مؤلمة وان هناك تقصير واضح من وزير الصحة وكل كادر المستشفى وعلى رأسهم المدير”، داعين الى ضرورة المساءلة الجزائية للمقصرين.