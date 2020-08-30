العدد التاسع من مجلة حصاد “عمان العربية” بحلة جديدة لمواكبة الريادة والتميز

عمان – صدر اليوم الاحد العدد التاسع من مجلة الحصاد لجامعة عمان العربية، بحلة جديدة، تعزز التنافسية وتسلط الضوء على الريادة في مجالاتها كافة.

ويتضمن العدد سلسة من المقالات الصحفية والبحثية والتقارير الاخبارية التي تغطي الانشطة، موزعة على كليات الجامعة لأول مرة، فضلا عن تسليط الضوء على رسائل الماجستير التي نوقشت عن بعد، خلال فترة حظر الكورونا، حيث نجحت الجامعة في ضمان استمرار عملية التعليم، وفق خطط إدارة الازمات التي نفذتها الجامعة بنجاح.

وتناول العدد الجديد للمجلة، التي جاءت في (56) صفحة من القطع الكبير، اخبارا موزعة على أبواب متنوعة منها باب بعنوان (بيتنا) والذي خصص لتناول قضايا المجتمع والوطن والتي سلطت الجامعة من خلال ندوات ومؤتمرات الضوء عليها لتثري النقاش حولها، فضلا عن تسليط الضوء على مجتمع الجامعة الداخلي، ثم توزعت باقي الابواب حسب كل كلية على حدى تتناول قضاياها وأنشطتها الداخلية.

وتضمنت المجلة، التي تصدر عن دائرة الاعلام والعلاقات العامة في الجامعة، مقالة للقائم باعمال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور خالد الطراونة والتي جاءت بعنوان “المنعة والقوة” ، والتي أكد خلالها أن الجامعة وخلال أزمة كورونا ” تمكت جامعة عمان العربية، وبالتخطيط المنهجي السليم، والتنفيذ الاستراتيجي الذي شارك فيه الجميع، من تنفيذ خططها في هذه الازمة، محيلين إياها إلى فرصة راكمت على منجزات الجامعة، وشهد لها القاصي والداني أنها جامعة منيعة وقوية بدليل استمرار عملية التعليم فيها دون ان تتأثر مما خلفته الكورونا من آثار سلبية تعطلت معها الكثير من القطاعات وتأثرت سلبا بها باعتبارها الاكثر تضررا” .

وحول الحلة الجديدة للمجلة ، قال مساعد رئيس الجامعة لشؤون الاعلام والعلاقات العامة الاستاذ كمال فريج، رئيس تحرير المجلة، في مقالته إنها بهدف ” أن نوثق لكل كلية كما نوثق لجامعتنا، ونعرض لأفكار ريادية نفذها أعضاء الهيئتين التدريسية الإدارية والطلبة، وحتى نؤكد على حقيقة مفادها أن الريادة ممأسسة في الجامعة على مستوى الافراد والجامعة ..فكرا وعملا، متطلعين أن نبقى رياديين مبدعين في كل مناسبة وكل فعالية ونشاط”.

وتخلل العدد العديد من العناوين البارزة لعل من أبرزها: ” مؤتمر التنمية المستدامة يدعو لإعادة توجيه أهداف التنمية لمواجهة آثار جائجة كورونا”، و”مصرفيون في ندوة عن بعد: إجراءاتنا حصيفة في مواجهة آثار كورونا ..وجهازنا المصرفي قوي ومتين”، و”ندوة تدعو لتعزيز لعودة الحياة تدريجيا للقطاعات الاقتصادية وفق شروط الوقاية والسلامة العامة”، و” حاضنة علمية في الجامعة للتدريب على الروبوت والذكاء الاصطناعي”.