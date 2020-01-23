“العدل الدولية” تطالب ميانمار بتدابير لمنع إبادة مسلمي الروهينغا

عمان – أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس قرارها بأن لديها اختصاص للبت في قضية رفعتها غامبيا ضد ميانمار بتهمة ارتكاب الأخيرة عمليات إبادة بحق مسلمي الروهينغيا في البلاد.

وأمرت محكمة العدل الدولية ميانمار باتخاذ كافة الاجراءات ضمن سلطتها لمنع إبادة محتملة بحق الروهينغا المسلمين.

ووافقت المحكمة على عدد من التدابير العاجلة طلبتها بشكل رئيسي دولة غامبيا الإفريقية المسلمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحماية من الإبادة.

ونقلت وكالة يورونيوز الأوروبية عن رئيس المحكمة القاضي عبد القوي أحمد يوسف قوله إن “المحكمة خلُصت إلى أن لديها صلاحيات مبدئية للبت في القضية”.

وكانت دولة غامبيا رفعت دعوى أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي بناء على الاتفاقية الأممية لعام 1948 والتي تعرف باتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها وطلبت الحكومة الغامبية من هيئة المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة لإبقاء الوضع على ما هو عليه لحين الفصل في القضية.

وتعتبر قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ولا يمكن الطعن فيها لكنّ لا توجد آليات من أجل فرض تطبيق الأحكام على الطرف المدان. -(بترا)